Кирби: США не могут подтвердить планы РФ по дестабилизации ситуации в Молдове (ВИДЕО)

Кирби: США не могут подтвердить планы РФ по дестабилизации ситуации в Молдове (ВИДЕО)

США не могут подтвердить сообщения властей Молдовы о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил представитель Совета безопасности США Джон Кирби.

– Я отмечу, что эти сообщения вызывают глубокую озабоченность, – сказал он, комментируя заявления президента Молдовы Майи Санду, передаёт rupor.md.

На вопрос о том, есть ли у США сведения, в том числе данные разведки, которые бы подтверждали слова Санду, Кирби ответил: «Я не знаю о каком-либо независимом подтверждении».

При этом он заверил, что Вашингтон «в полной мере поддерживает правительство и народ Молдовы».

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