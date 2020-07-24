Киоски у рынка “Дельфин” будут демонтированы на следующей неделе

Киоски у рынка “Дельфин” будут демонтированы на следующей неделе

Ситуация вокруг рынка “Дельфин” на Буюканах обсуждалась сегодня на заседании с преторами столичных секторов, проведенном генеральным примаром Ионом Чебаном. 

Так, владелец вышеозначенных цветочных киосков не подчинился законному требованию по самовывозу своего имущества, в связи с этим демонтаж будет произведен силами примарии. Ион Чебан потребовал, чтобы все процедуры были осуществлены в рамках закона и в срок.

Генпримару рассказали, что экономический агент подал заявление в примарию с просьбой о приостановлении эвакуации киосков.

– Я понимаю, что ему не хочется подчиняться, но есть процедуры, которые мы действительно не можем отменить, – заметил Чебан.

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