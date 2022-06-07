“Кинул” друга на деньги: житель столицы получил 10 лет тюрьмы за мошенничество

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Суд приговорил жителя столицы к 10 годам тюремного заключения за мошенничество, совершённое в особо крупных размерах, и лишил его права занимать определённые должности в течение 4 лет.

По данным пресс-службы прокуратуры, в 2009 году подсудимый получил от своего товарища 50 000 евро. За эти деньги он должен был привезти трактор из Германии в Молдову. Обвиняемый не выполнил свою часть договорённости и присвоил себе средства друга.

Мужчина не признал свою вину и не явился на судебное заседание, в связи с чем был объявлен в розыск. Судебный процесс проходил без обвиняемого, на заседаниях присутствовал только его адвокат.

Суд обязал гражданина вернуть потерпевшему 50 000 евро и выплатить процент за просрочку в размере 78 573 леев. Приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 15 дней.

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