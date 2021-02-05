Кинотеатры в Молдове остаются закрытыми, а концерты разрешены, но при соблюдении ряда условий

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Театрально-концертные учреждения и дома культуры смогут возобновить свою деятельность. Такое решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Залы и помещения, однако, могут быть заполнены только наполовину, а общее количество участников мероприятий не должно превышать 250 человек.

В то же время кинотеатры остаются закрытыми, так как число новых случаев коронавируса в Кишинёве и Бельцах по-прежнему высоко.

За последние 5 недель в Молдове регистрировалось в среднем по 3000 случаев заболевания в неделю. По состоянию на 4 февраля под наблюдением врачей оставались 15428 человек, из которых 2472 находились в больницах, а 3248 получали лечение на дому.

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