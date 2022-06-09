Километровые очереди на границе: фракция БКС потребовала слушаний в парламенте (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала заслушать на заседании парламента руководство Таможенной службы, Министерства финансов и Министерства инфраструктуры и регионального развития в связи с многокилометровыми пробками на границе с Румынией.

– На данный момент очереди растянулись на десятки километров. Уже есть погибший. Это беспрецедентная ситуация, поэтому предлагаем сегодня заслушать руководство этих трёх учреждений, чтобы они представили нам информацию: что происходит на границе и какие меры предпринимают власти, чтобы разрешить эту ситуацию и не допустить её повторения в будущем, – отметил депутат БКС Василий Боля.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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