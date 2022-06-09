Километровые очереди на границе: фракция БКС потребовала слушаний в парламенте (ВИДЕО)

Километровые очереди на границе: фракция БКС потребовала слушаний в парламенте (ВИДЕО)

Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала заслушать на заседании парламента руководство Таможенной службы, Министерства финансов и Министерства инфраструктуры и регионального развития в связи с многокилометровыми пробками на границе с Румынией. 

– На данный момент очереди растянулись на десятки километров. Уже есть погибший. Это беспрецедентная ситуация, поэтому предлагаем сегодня заслушать руководство этих трёх учреждений, чтобы они представили нам информацию: что происходит на границе и какие меры предпринимают власти, чтобы разрешить эту ситуацию и не допустить её повторения в будущем, – отметил депутат БКС Василий Боля. 

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md