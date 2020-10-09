Киллер из Оргеева получил 18 лет тюрьмы за две попытки убийства

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Суд Кагула приговорил 40-летнего жителя Оргеева к 18 годам лишения свободы за две попытки заказного убийства в Кишинёве и Кантемирском районе, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, преступления были совершены в 2018 году, когда мужчину наняли в качестве киллера. Для убийства в Кишинёве он использовал автомат “AK-74” – из него произвёл около 20 выстрелов в сторону машины, в которой находился потерпевший.

Второй жертвой наёмного убийцы должен был стать житель Кантемирского района. Для этого преступления подсудимый использовал другое оружие – пистолет калибра 5,6 мм, который был найден во время обыска в доме мужчины и изъят. Стоит отметить, что по этому делу суд первой инстанции уже вынес приговор в виде 15 лет лишения свободы.

К счастью, несмотря на многочисленные травмы, полученные во время обстрелов, жертвам киллера удалось выжить. Суд также обязал осужденного выплатить моральный ущерб и судебные издержки в размере 50 тысяч леев. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

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