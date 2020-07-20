Кику жестко осадил Главан: Свое истинное отношение к врачам вы давно показали (ВИДЕО)

Кику жестко осадил Главан: Свое истинное отношение к врачам вы давно показали (ВИДЕО)

“Я четыре раза приходил в парламент, чтобы попросить вас увеличить на 30% зарплаты медицинских работников, и все четыре раза вы сбегали от меня. Вот ваша реальная “забота” о медицинских кадрах, а остальные акробатические “этюды” прошу вас оставить для кого-то другого”, – сказал Ион Кику, отвечая на заседании парламента примкнувшей к “Про-Молдова” бывшему депутату здравоохранения Руксанде Главан. 

Премьер заверил, что, несмотря на недовольство и препятствование этому со стороны оппозиции, зарплаты врачей будут повышены, как и было обещано.

– А вот что делали вы, уважаемая госпожа депутат, пока были министром, всем известно: разрушили систему, инфраструктуру лабораторий. Я могу попросить госпожу министра рассказать, сколько медикаментов за последние 5 лет системе продала ваша фирма, – сказал он. 

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