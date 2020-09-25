Кику встретился с представителем ЮНИСЕФ в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с представителем ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Моник Йонгсма, которая завершает свою миссию в нашей стране в конце сентября.

Глава правительства выразил признательность своей собеседнице за усилия и преданность миссии ЮНИСЕФ, а также за проявленное содействие правительству в решении приоритетных задач по обеспечению благополучия и защите прав детей в стране.

– Благодаря Вашим усилиям основные показатели, отражающие реализацию прав и благополучия детей в Республике Молдова, улучшились. Ваш вклад в контексте COVID-19, пожертвования, собранные и направленные в секторы образования, здравоохранения и социальной помощи, – всё это является актом солидарности, высокого профессионализма и целеустремленности, – отметил Ион Кику.

Премьер-министр вручил представителю ЮНИСЕФ диплом правительства и заверил в продолжении дальнейшего эффективного сотрудничества с офисом ЮНИСЕФ в Молдове. В свою очередь Дезире Моник Йонгсма поблагодарила кабинет министров за эффективное сотрудничество в достижении поставленных целей по поддержке детей, особенно наиболее уязвимых, и высоко оценила внимание, уделяемое премьер-министром Национальному совету по защите прав ребенка.

– Мы ценим усилия и участие правительства в постановке и достижении целей по продвижению интересов детей. Благодаря совместным усилиям и эффективному сотрудничеству нам удалось инвестировать в детей, это очень важно, – подчеркнула она.

Собеседники также обсудили некоторые проблемы, требующие повышенного внимания – в частности, проект Национальной стратегии развития «Молдова 2030» в области образования.

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