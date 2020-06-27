Кику возмущён “нашествием” граждан на лавандовые поля: Когда кто-то из вас попадёт в больницу, покажите врачам свою фотосессию

Кику возмущён “нашествием” граждан на лавандовые поля: Когда кто-то из вас попадёт в больницу, покажите врачам свою фотосессию

В разгар цветения лаванды многие спешат сфотографироваться на фоне сиреневых полей, напрочь забывая о необходимости соблюдать дистанцию. Премьер-министр Ион Кику выразил своё возмущение подобным поведением граждан.

Штрафы уже выписывать не имеем права… Но когда кто-то из вас попадёт в тяжёлом состоянии в больницу – покажите врачам фото с лавандой. Уверен, врачи, оценят вашу “красоту”, – написал на своей странице в соцсети Кику.

Премьер также добавил, что многие жалуются на то, что ЕС закрыл для молдаван границы. По его мнению, подобная ситуация вполне резонна, учитывая “ответственное” поведение наших граждан.

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