Кику: Воспрепятствование голосованию – это преступление. Виновные должны ответить за это (ВИДЕО)

Кику: Воспрепятствование голосованию – это преступление. Виновные должны ответить за это (ВИДЕО)

Премьер-министр поблагодарил граждан, которые вчера, несмотря на дождь, пришли на избирательные участки и исполнили свой долг. Он также отметил, что правительство и далее обеспечит ЦИК все условия для проведения демократических выборов.

– Безусловно, мы должны вынести определённые уроки из первого тура. Мы видели попытки некоторых политиков повлиять на ход избирательного процесса: блокировки трасс и т.д. Это незаконно, уполномоченные госструктуры должны на это отреагировать, так как воспрепятствование голосованию – это преступление, и за это могут быть привлечены к ответственности все, кто в этом участвовал, – сказал он. 

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