Кику: В “кошмарный” 2020-й поступления в бюджет составили на 230 млн леев больше, чем в “некошмарном” 2019-м (ВИДЕО)

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Исполнение бюджета на этот год сейчас выглядит намного лучше, чем было в мае или даже в августе. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил премьер-министр Ион Кику. Он подчеркнул, что доходы в госбюджет к настоящему времени на 230 млн леев превысили показатель 2019-го года.

– То есть, в “кошмарный” 2020 год у нас на 230 млн собственных доходов больше, чем в “некошмарном” 2о19-м, – сказал он.

Кику также подчеркнул, что возглавляемое им правительство удачно провело в этом году политику экономики.

– Мы не покупали машины. Да, мы покупаем 20 тысяч ноутбуков, но они для образования, не для чиновников. Мебель, разные поездки и так далее – этого не было. Нам удалось очень хорошо сэкономить. У нас будет примерно 5% дефицита в этом году. Кстати, в одной стране ЕС, ближайшей, позавчера утвердили изменения в бюджете – там, например, 9,5% дефицита в этом году, – добавил премьер.

В следующем году, подчеркнул он, нужно, продолжать дисциплинированно относиться к бюджету.

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