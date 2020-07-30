Кику в Бричанах: Бюджетная ситуация под контролем, местные власти и граждане не пострадают

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Ион Кику посетил сегодня и Бричанский район, где также побеседовал с местными властями о наиболее острых проблемах, с которыми сталкиваются жители. Речь идет об отсутствии медицинских кадров и молодых специалистов, водоснабжении и канализации, ремонте мостов на трассе M5, а также о реабилитации участков дорог. Отрезок Крива – Бельцы, например, капитально не ремонтировали вот уже 40 лет. В настоящее время ремонтные работы ведутся в 9 населенных пунктах Бричан.

Говорили и о ситуации в сельском хозяйстве. Стихия нанесла урожаю в Бричанах меньший ущерб, однако он всё же есть. Премьер рассказал о главных действиях правительства в контексте пандемии, а также о мерах, принятых для понесших убытки фермеров. Кику также отметил, что бюджетная ситуация под контролем, а местные власти и граждане не пострадают.

Глава правительства посетил и участок, отведенный под строительство многофункциональной платформы в Бричанах, а также проверил ход работ в детском саду “Андриеш”, рассчитанном на 200 воспитанников. До сих пор здесь восстановили фасад и крышу здания. Для окончания работ были выделены еще 500 тысяч леев.

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