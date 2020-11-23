Кику: В 2021 году увеличатся зарплаты всех категорий бюджетников, а медработников с 1 января ждёт новое повышение на 30% (ВИДЕО)

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Крайне необходимо принять до конца года проекты бюджетно-налоговой политики на 2021 год, а также ежегодных бюджетов. Об этом сегодня на брифинге после традиционного совещания руководства страны заявил Ион Кику. Он отметил, что на встрече, в частности, обсуждался график представления данных документов.



– В правительстве они будут обсуждены и приняты или в понедельник, 30 ноября, или во вторник, 1 декабря. Сразу после этого мы направим их в парламент для обсуждения в комиссиях и утверждения в первом чтении, чтобы впоследствии, через 10 дней, как предусматривает законодательство, правительство смогло рассмотреть поправки, и чтобы эти проекты были приняты в окончательном чтении, – сказал он.

Премьер-министр также уточнил, что проект бюджета на 2021 год основывается на масштабных инвестициях в инфраструктуру и на достойных социальных выплатах. Продолжатся ремонт дорог, а также инвестиции в водоснабжение и канализацию. Кроме того, увеличатся зарплаты всех категорий бюджетников, а медицинских работников с 1 января ждет очередное повышение – на 30%.

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