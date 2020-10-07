Кику: Только инвестируя в инфраструктуру, мы сможем обеспечить функционирование экономики! (ВИДЕО)

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Программа “Хорошие дороги для всех” реализуется полным ходом. Особое внимание при проведении работ уделяется качеству. Речь об этом шла на сегодняшнем заседании правительства.

– Каждый гражданин может увидеть график осуществления работ на сайте Государственной администрации дорог. Данные актуализируются ежедневно, – рассказал министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян. – Темпы инвестирования в инфраструктуру, в ремонт дорог не должны сбавляться, вне зависимости от той или иной ситуации. Только так мы сможем обеспечить функционирование экономики и поступление налогов в бюджет, – подчеркнул Ион Кику.

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