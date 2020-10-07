Кику: Только инвестируя в инфраструктуру, мы сможем обеспечить функционирование экономики! (ВИДЕО)

Кику: Только инвестируя в инфраструктуру, мы сможем обеспечить функционирование экономики! (ВИДЕО)

Программа “Хорошие дороги для всех” реализуется полным ходом. Особое внимание при проведении работ уделяется качеству. Речь об этом шла на сегодняшнем заседании правительства. 

– Каждый гражданин может увидеть график осуществления работ на сайте Государственной администрации дорог. Данные актуализируются ежедневно, – рассказал министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян. 

– Темпы инвестирования в инфраструктуру, в ремонт дорог не должны сбавляться, вне зависимости от той или иной ситуации. Только так мы сможем обеспечить функционирование экономики и поступление налогов в бюджет, – подчеркнул Ион Кику. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md