Кику – сотрудникам финансового сектора: вы играете важную роль в развитии экономики страны и повышении благосостояния граждан

Кику – сотрудникам финансового сектора: вы играете важную роль в развитии экономики страны и повышении благосостояния граждан

Свои поздравления по поводу Дня финансиста премьер-министр Ион Кику адресовал на своей странице в соцсети, пожелав работникам этой области здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

Уважаемые коллеги, вместе нам удалось осуществить реформы, необходимые для того, чтобы наша страна пользовалась доверием международных финансовых институтов и партнёров по развитию. Вместе нам удаётся справиться и с финансовым кризисом, вызванным пандемией COVID-19 и засухой, – отметил глава кабмина.

Ранее с поздравлениями также выступили президент и председатель парламента.

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