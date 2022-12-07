Кику: Секретарь КС получает 43 тысячи леев в месяц, его зам – 40 тысяч, а Маноле потребовала повышения зарплат судей ещё на 25 тысяч леев

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В то время как зарплаты всех бюджетников вырастут в следующем году всего на 1300 леев, зарплата секретаря Конституционного суда Молдова стала в 2022-м на 15246 леев больше и достигла 43697 леев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-премьер Ион Кику, отметив, что это стало возможным благодаря инициативе депутата ПДС Дана Перчуна.

По его словам, у секретаря КС есть заместитель, и его зарплата составляет около 40500 леев в месяц.

Кику также сообщил, что председатель Конституционного суда Домника Маноле потребовала повышения зарплат судей КС примерно на 25 тысяч леев, несмотря на то, что в прошлом году их выплаты и так существенно выросли.

В Конституционном суде представленную экс-премьером информацию пока не прокомментировали.

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