Кику: Санду всё равно, откуда помощь – с Запада или с Востока. Её цель – заблокировать финансирование Молдовы

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Майя Санду блокирует финансовую помощь Молдове от Европейского союза. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Ион Кику. Он отметил, что в проект о пересмотре государственного бюджета, который глава кабинета министров пока не смог представить на заседании парламента из-за того, что его бойкотировали ряд фракций, включены и 100 млн евро макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

– Тот факт, что Майя Санду блокирует и финансирование ЕС, как было и в случае с российским кредитом, говорит лишь об одном: она делает всё возможное, чтобы заблокировать финансирование страны. И ей без разницы, откуда помощь – с Запада или с Востока. Принципиально сделать так, как ей хочется. Если не пройдет изменение бюджета, Молдова не сможет получить 100 млн евро от ЕС, – сказал он.

Кику выразил надежду на то, что политики всё же проявят ответственность, и сегодня в 14.00 на заседании парламента спровоцированный некоторыми партиями кризис будет преодолен.

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