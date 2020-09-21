Кику: Ремонт дорог и проекты по водоснабжению продолжатся (ВИДЕО)

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Ход реализации инвестиционных проектов обсуждался сегодня на утреннем совещании руководства страны. Речь, в частности, шла о ремонте дорог и водоснабжении населенных пунктов Молдовы.

Как отметил на брифинге для прессы Ион Кику, дороги в селах страны ремонтируются согласно плану.

– Компании, которые выиграли эти тендеры, выполняют работы, пока позволяет погода – до ноября, думаем, всё будет сделано. Особенно следим за качеством – в этом году жалоб мало, но ещё раз хочу предупредить подрядчиков: если к качеству будут вопросы, мы не заплатим. В следующем году в программу будут включены новые участки дорог, за которые не взялись в этом. То есть, программа по реабилитации дорог продолжится вне зависимости от экономической ситуации, – сказал премьер.

Ведутся работы, отметил он, и по проектам по водоснабжению. Так, до конца года жители некоторых сёл Хынчештского района уже будут подключены к воде благодаря системе, которая сейчас строится. Остальные проекты находятся в разработке.

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