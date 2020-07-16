Кику расскажет коллегам из ЕАЭС о создании 16 промышленных платформ в районах Молдовы

Кику расскажет коллегам из ЕАЭС о создании 16 промышленных платформ в районах Молдовы

Завтра Ион Кику примет участие в саммите глав правительств стран-участниц Евразийского экономического союза, в котором Молдова имеет статус наблюдателя. Участники встречи, а пройдет она в Минске, обсудят многие экономические вопросы.  

– В течение недели состоялись мероприятия и встречи с нашими западными партнерами. Теперь же мы идем на Восток, чтобы обеспечить молдавским производителям возможность продавать свою продукцию на традиционных рынках. Взвешенная внешняя политика – наш твердый подход! – подчеркнул премьер. 

В Минске у Иона Кику запланирован ряд двусторонних встреч с премьер-министрами государств ЕАЭС. Стороны также обсудят экономическое сотрудничество. Глава молдавского кабмина намерен представить своим коллегам проект создания 16 промышленных платформ в районах страны. Как отметил Кику, во время проведенных ранее встреч многие премьеры отмечали заинтересованность бизнесменов их стран в инвестициях в индустрию Молдовы для доступа к западным рынкам.

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