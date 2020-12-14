Кику рассказал об угрозах непринятия бюджета для медицинской системы (ВИДЕО)

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Необходимо обеспечить адекватное финансирование нужд медицинской системы в 2021 году, отметил на сегодняшнем заседании правительства Ион Кику. Он подчеркнул, что для этого были выделены дополнительные средства, в том числе на поощрение врачей. В то же время Кику предупредил, что непринятие бюджета грозит не только тем, что медики не получат обещанное с 1 января повышение.

– Хочу сказать тем, кто считает, что страна может войти в новый год без принятого бюджета. При таком сценарии мы не сможем не то, что увеличить на 30% зарплаты врачей с 1 января, но и выплатить то повышение, которое уже было принято и вступило в силу с 1 сентября, – сказал Кику, в очередной раз призвав всех депутатов к ответственности.

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