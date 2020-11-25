Кику рассказал о готовящемся повышении зарплат бюджетников в 2021 году

Кику рассказал о готовящемся повышении зарплат бюджетников в 2021 году

Зарплаты бюджетников вырастут в 2021 году. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Ион Кику. Премьер-министр отметил, что только для увеличения зарплат медицинских работников в государственном бюджете заложены 1 млрд 840 млн леев. 

– Будет рост зарплат и у других категорий: и образование, и общественный порядок, и культура, и т.д. Будем повышать – где – 5%, где – 6%, где – 10%, – заверил он. 

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