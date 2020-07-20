Кику рассказал, о чем говорил с Мишустиным в Минске (ВИДЕО)

Кику рассказал, о чем говорил с Мишустиным в Минске (ВИДЕО)

В рамках визита в Минск Ион Кику провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили предоставление Молдове кредита в размере 200 млн евро, а также вопрос экспорта молдавских товаров на рынок РФ. 

Российская сторона готова исключить из нового договора те элементы, на которые в своем решении об аннулировании данного документа указал Конституционный суд, отметил Кику.

– Предстоят внутренние процедуры. Нам нужен отзыв парламентской комиссии, надеюсь, что он будет на этой неделе. После этого можно начинать переговоры. Российская сторона готова, мяч на нашей стороне, – сказал премьер. 

Обсуждался премьерами и вопрос поставок молдавских овощей и фруктов.

– Доступ на российский рынок будет! – заверил Ион Кику. 

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