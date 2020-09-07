Кику: Рассчитываем на ответственность депутатов при рассмотрении важных проектов на заседании парламента

Кику: Рассчитываем на ответственность депутатов при рассмотрении важных проектов на заседании парламента

Предстоящее заседание парламента очень важно, так как на нем будут рассмотрены очень значимые проекты, предусматривающие в том числе оказание помощи пенсионерам, фермерам, преподавателям и другим категориям. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил Ион Кику. Премьер-министр выразил надежду на то, что депутаты проявят ответственность при обсуждении данных инициатив и поддержат их. 

– Надеемся, что будет больше ответственности и меньше популизма, – сказал премьер. 

Напомним, на этой неделе возобновятся заседания законодательного органа.

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