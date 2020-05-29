Кику: Радоница не отменяется, но нужно соблюдать правила (ВИДЕО)

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Как и было сказано ранее, родительские дни в Молдове пройдут в этом году 7 и 8 июня. Власти не станут переносить Радоницу, но просят граждан строго соблюдать все эпидемиологические правила.

Об этом на брифинге для прессы сообщил Ион Кику. Он призвал население воздержаться от посещения кладбищ большими группами.

Премьер также сообщил, что в предстоящие дни будет проведено заседание с представителями Церкви. На нем обсудят, как снизить риски заражения коронавирусом в этот период.

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