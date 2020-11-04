Кику провёл встречу с послом Армении в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня встречу с послом Армении в Молдове Дживаном Мовсисяном по случаю завершения его мандата в нашей стране.

Глава правительства высоко оценил вклад посла и дипломатической миссии в развитие дружбы и сотрудничества между двумя странами во всех направлениях, представляющих взаимный интерес. Собеседники обсудили и возможности расширения связей в торгово-экономической и культурной областях.

– Мы ценим восходящий характер отношений между Республикой Молдова и Республикой Армения и выражаем твёрдую уверенность в том, что есть потенциал для углубления сотрудничества, – сказал Кику.

Посол Армении поблагодарил премьер-министра за последовательный диалог и поддержку. Чиновники выразили открытость к дальнейшему развитию партнёрства на благо обеих стран и обоих народов.

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