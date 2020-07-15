Кику провёл рабочую встречу с послом Германии в Молдове (ФОТО)

0

Глава молдавского кабмина встретился с послом Германии в Молдове Ангелой Ганнингер. Стороны обсудили меры, которые необходимо предпринять для развития партнёрских отношений.

Ион Кику высоко оценил поддержку, оказываемую ФРГ нашей стране для развития национальной экономики, а также техническую и финансовую помощь в реализации социальных проектов. В частности, премьер подчеркнул важность экономической экспертизы, проведённой Немецкой экономической группой (German Economic Team – GET).

В контексте кризиса из-за пандемии COVID-19 Кику подтвердил намерение молдавского правительства поддерживать благоприятный инвестиционный климат в РМ, в том числе намерение исполнительной власти продолжать реформы в целях европейской интеграции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.