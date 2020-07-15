Кику провел встречу с послом Румынии

Кику провел встречу с послом Румынии

Премьер-министр РМ Ион Кику провел сегодня встречу с послом Румынии в нашей стране Даниелом Ионицей. Стороны обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в регионе и необходимых действиях для восстановления экономики. 

Собеседники выразили открытость к консолидации стратегического партнерства между Республикой Молдова и Румынией и подчеркнули его важность. Глава правительства поблагодарил румынский народ за оказанную во время пандемии помощь и отметил, что это подтверждает дружбу граждан двух стран.

В конце встречи была обозначена готовность обоих государств к углублению отношений и повышению уровня жизни жителей Молдовы и Румынии.

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