Кику провел встречу с послом Румынии

0

Премьер-министр РМ Ион Кику провел сегодня встречу с послом Румынии в нашей стране Даниелом Ионицей. Стороны обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в регионе и необходимых действиях для восстановления экономики.

Собеседники выразили открытость к консолидации стратегического партнерства между Республикой Молдова и Румынией и подчеркнули его важность. Глава правительства поблагодарил румынский народ за оказанную во время пандемии помощь и отметил, что это подтверждает дружбу граждан двух стран.

В конце встречи была обозначена готовность обоих государств к углублению отношений и повышению уровня жизни жителей Молдовы и Румынии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.