Кику: Программа “Хорошие дороги для всех” будет продолжена (ВИДЕО)

Ион Кику совершает сегодня визит в Глодянский район. Премьер-министр уже пообщался с местной администрацией и жителями сёл Кажба, Чучулень и коммуны Балатина о ходе ремонта дорог и возникаемых проблемах.

Кику подчеркнул, что правительство продолжит реализацию проекта “Хорошие дороги для всех”, призванного повысить уровень жизни граждан в регионах.

– На прошлой неделе руководство Глодянского района сообщило об отклонениях в процессе ремонта дорог. Правительство не потерпит подобного. Мы должны посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы процесс реабилитации инфраструктуры был успешно завершён. Я поговорил с экономическими агентами, они задействуют дополнительные бригады для выполнения работ в установленные сроки, – заявил он.