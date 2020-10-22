Кику: Программа “Хорошие дороги для всех” будет продолжена (ВИДЕО)

Кику: Программа “Хорошие дороги для всех” будет продолжена (ВИДЕО)
Ион Кику совершает сегодня визит в Глодянский район. Премьер-министр уже пообщался с местной администрацией и жителями сёл Кажба, Чучулень и коммуны Балатина о ходе ремонта дорог и возникаемых проблемах. 

Кику подчеркнул, что правительство продолжит реализацию проекта “Хорошие дороги для всех”, призванного повысить уровень жизни граждан в регионах.
– На прошлой неделе руководство Глодянского района сообщило об отклонениях в процессе ремонта дорог. Правительство не потерпит подобного. Мы должны посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы процесс реабилитации инфраструктуры был успешно завершён. Я поговорил с экономическими агентами, они задействуют дополнительные бригады для выполнения работ в установленные сроки, – заявил он. 
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