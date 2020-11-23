Кику: Продовольственная безопасность Молдовы будет обеспечена (ВИДЕО)

Ситуация в сельском хозяйстве улучшилась, заявил на брифинге для прессы премьер-министр.

– В этом году был интенсивный посев культур первой группы, что означает, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Я надеюсь, что проблемы, которые у нас были в 2020-м– засуха и другие, останутся в этом году, а после того, как будут приняты бюджет и налогово-бюджетная политика, 2021 год будет для нас лучше и спокойнее, что наше общество объединится вокруг хороших идей, проектов для страны – не для иностранцев, не для политиков и не для тех, кто даже не желает, чтобы Республика Молдова была страной для молдаван, а для всех людей, которые живут здесь, – сказал Ион Кику.