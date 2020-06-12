Кику призвал политиков, рвущихся к власти, не спекулировать на пандемии (ВИДЕО)

Кику призвал политиков, рвущихся к власти, не спекулировать на пандемии (ВИДЕО)

Ион Кику призвал некоторых политиков “сдержаться от соблазна” заработать очки на “драме, через которую мы проходим” и взять пример с других государств, которым удалось мобилизоваться против коронавируса. Об этом он заявил на заседании правительства. 

Я понимаю, что некоторые политики видят в этом кризисе огромную возможность добраться до власти. Я призываю вас к совести. Не спекулируйте на этой пандемии. Засучите рукава и приходите на помощь. Ваши деструктивные мессаджи никак не помогают, и граждане это видят, – сказал он.

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