Кику призвал политиков отказаться от спекуляций на тему коронавируса (ВИДЕО)

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На прошлой неделе, впервые за последний месяц, в Молдове было зарегистрировано больше новых случаев коронавируса, чем неделей ранее. Об этом заявил Ион Кику. Глава правительства отметил, что в этих условиях Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла в пятницу решение продлить режим ЧП в области здравоохранения и сохранить существующие ограничения.

– Прошу граждан и, в особенности, политиков, которые спекулируют на эту тему, быть максимально ответственными. В противном случае действующие ограничения не смогут быть отменены или, что хуже, могут быть возвращены другие, действовавшие до 15 мая, – заявил Кику.

Премьер также отметил, что власти рассчитывают открыть с 1 сентября детские сады и школы. Что касается режима самоизоляции по приезде в Молдову, он пока остается в силе, заявил Кику.

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