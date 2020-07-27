Кику призвал политиков отказаться от спекуляций на тему коронавируса (ВИДЕО)

Кику призвал политиков отказаться от спекуляций на тему коронавируса (ВИДЕО)

На прошлой неделе, впервые за последний месяц, в Молдове было зарегистрировано больше новых случаев коронавируса, чем неделей ранее. Об этом заявил Ион Кику. Глава правительства отметил, что в этих условиях Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла в пятницу решение продлить режим ЧП в области здравоохранения и сохранить существующие ограничения. 

– Прошу граждан и, в особенности, политиков, которые спекулируют на эту тему, быть максимально ответственными. В противном случае действующие ограничения не смогут быть отменены или, что хуже, могут быть возвращены другие, действовавшие до 15 мая, – заявил Кику. 

Премьер также отметил, что власти рассчитывают открыть с 1 сентября детские сады и школы. Что касается режима самоизоляции по приезде в Молдову, он пока остается в силе, заявил Кику.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md