Кику призвал коллег пожертвовать свои премии на восстановление здания филармонии

Кику призвал коллег пожертвовать свои премии на восстановление здания филармонии

Заявление было сделано на заседании правительства. Ион Кику призвал своих коллег, а также глав управлений и агентств пожертвовать свои ежегодные премии в размере 50% от ежемесячного оклада на ремонт здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. 

– Прошу коллег, если вы можете себе это позволить и хотите это сделать, когда получите эту сумму в виде премии, направить деньги на благую цель – реконструкцию здания Национальной филармонии, которое, к сожалению, мы потеряли в этом году, – сказал Кику. 

Напомним, ранее депутаты и муниципальные советники Партии социалистов направили часть своих зарплат на восстановление филармонии.

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