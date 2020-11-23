Кику призвал граждан объединить усилия в борьбе с коронавирусом: Ваше здоровье – в ваших руках! (ВИДЕО)

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Премьер-министр осудил распространяемые по поводу ситуации с COVID-19 некоторыми политиками спекуляции и посоветовал тем, кто занимается этим, – отправиться в больницы и протянуть руку помощи врачам или хотя бы посмотреть на обстановку в соседних странах и в государствах ЕС. В то же время Ион Кику призвал граждан заботиться о своем здоровье и не пренебрегать элементарным правилом – носить маску.

– Я видел решение комиссии по Кишиневу. Очень просим население подчиниться и носить маски, потому что ваше здоровье – в ваших руках. Мы продолжим поддерживать врачей: увеличиваем зарплаты, предоставляем экипировку. У нас есть еще места в больницах, но они могут закончиться, если текущая ситуация продлится. Давайте будем поступать так, как развитые граждане в Европе: объединим усилия! – призвал он.

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