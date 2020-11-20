Кику призвал граждан носить маски и беречь своё здоровье: “Медицинская система на грани”

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Несмотря на усилия ВОЗ и всего международного сообщества, пандемия набирает обороты как на глобальном уровне, так и у нас. Число новых случаев коронавируса растёт, а нагрузка на больницы и врачей – огромная. Об этом на своей странице в соцсети пишет премьер-министр Ион Кику.

Глава правительства отмечает, что на данный момент мы находимся на 19-м месте среди стран Европы по числу случаев на 1 млн населения и на 13-м месте по количеству летальных исходов на 1 млн граждан. Несмотря на то, что сейчас места в больницах и в отделениях интенсивной терапии пока ещё есть, через несколько недель медицинская система окажется на грани и будут большие проблемы с госпитализацией новых больных, предупредил он.

– В условиях, когда мы не хотим и (честно говоря) не можем ввести ограничения на экономическую деятельность и свободное передвижение граждан, арсенал инструментов государства для прекращения распространения этого вируса довольно мал. В этой ситуации прошу жителей Республики Молдова быть предельно внимательными и ответственными к собственному здоровью и тех, кто рядом. Знаю, что дышать в маске тяжело, но это средство защиты даёт нам дополнительный шанс оставаться здоровыми и…живыми, – подчеркнул Кику.

Напомним, накануне в Молдове было подтверждено 1 442 новых случая коронавируса. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.