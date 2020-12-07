Кику призвал депутатов отложить в сторону политику и сосредоточиться на бюджетно-налоговых законах (ВИДЕО)

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Госбюджет на 2021 год, бюджеты медицинского и социального страхования, а также бюджетно-налоговая политика должны быть рассмотрены и приняты парламентом для нормального функционирования государства и дальнейшей выплаты пенсий и зарплат. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. Он напомнил, что эти документы были одобрены парламентом в первом чтении в четверг и призвал всех депутатов сконцентрироваться на них.

– Пусть вносят все поправки, которые считают необходимыми. Мы ждём их на этой неделе. Мы их рассмотрим и вынесем заключение в надежде, что на следующей неделе парламент соберется и утвердит эти важные проекты и во втором чтении. Это главная задача на эти две недели. Я очень надеюсь, что все отложат в сторону политику и сконцентрируются на этих документах, – сказал Кику.

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