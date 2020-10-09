Кику принял участие в онлайн-заседании Евразийского межправительственного совета

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Премьер-министр Ион Кику принял участие в видеоконференции, организованной сегодня Евразийским межправительственный советом и собравшей глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза. Стороны обсудили проводимые государствами мероприятия по обеспечению здоровья и эпидемиологической безопасности, а также социально-экономическую ситуацию на фоне пандемического кризиса.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул важность, которую Республика Молдова придает укреплению торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС и развитию партнерства в областях, представляющих взаимный интерес.

– Мы стремимся извлечь пользу из статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в сфере торгово-экономического сотрудничества и увеличения экспорта, используя потенциал в различных секторах экономики. Я имею в виду, прежде всего, сельское хозяйство, промышленность, инфраструктуру, цифровизацию экономики. Наша страна стремится ускорить процесс цифровизации экономики, что обеспечивает необходимые предпосылки для модернизации процессов и повышения экономической привлекательности, продвижения цифровых услуг для деловой среды, стимулирования применения инструментов электронной коммерции, – уточнил Кику.

Премьер-министр подчеркнул открытость Республики Молдова к развитию межправительственных проектов и участию в различных инициативах, представляющих интерес, в таких сферах, как агропромышленный комплекс и обеспечение продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Глава правительства привел в качестве примера проект агропромышленного хаба «AgroHub-Moldova», представленный на недавнем Молдавско-российском бизнес-форуме, который также предусматривает продвижение молдавской сельскохозяйственной продукции на международных рынках.

Кику также подчеркнул, что Республика Молдова рассматривает расширение сотрудничества с Евразийским банком развития как дополнительную возможность для поддержки и реализации различных проектов, пишет moldpres.md.