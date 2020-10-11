Кику: Примары и местные советы будут решать вместе с жителями, какие проекты будут реализованы в их населенном пункте

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Премьер-министр проводит консультации с примарами различных населенных пунктов страны для разработки единой стратегии на будущий год в том, что касается программы “Хорошие дороги для всех”.

– Правительство выделяет транспарентно почти миллион леев каждой примарии, в зависимости от численности населения, на ремонт дорог. В настоящее время мы проводим консультации с местными властями на тему того, следует ли продолжать эту формулу и в будущем году или же примары и местные советы будут решать вместе с жителями, какие приоритеты должны быть реализованы. В некоторых населенных пунктах считают первостепенным не ремонт дорог, а реабилитацию социально-культурных объектов, обеспечение водой и канализацией и так далее, – пояснил премьер-министр.

Напомним, на этой неделе Ион Кику уже провел встречи с примарами ряда населенных пунктов.

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