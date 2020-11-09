Кику представил Додону кандидатов в министры

Кику представил Додону кандидатов в министры

Премьер-министр РМ Ион Кику представил главе государства кандидатов в министры, которые заменят ставленников ДПМ.

В частности, вице-премьером по реинтеграции предлагается назначить Ольгу Чеботарь, министром экономики и инфраструктуры – Анатола Усатого, а главой МИДЕИ – Аурела Чокоя. На должность министра обороны выдвинут Виктор Гайчук, а министра образования, культуры и исследований – Лилия Поголша.

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