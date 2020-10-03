Кику: Празднование Дня вина стало прекрасной традицией

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Премьер-министр Ион Кику опубликовал в соцсети поздравления по случаю мероприятий, посвященных Национальному дню вина.

Глава кабмина подчеркнул важность винодельческой отрасли и поблагодарил виноделов и виноградарей за усилия по продвижению положительного имиджа страны на международном уровне.

Отечественные производители добиваются хороших результатов, а наша винодельческая продукция, благодаря своим несравненным качествам, продолжает завоёвывать новые рынки. Мы прилагаем все усилия для дальнейшего расширения списка стран, в которые сегодня экспортируются наши вина. Государство продолжит поддерживать этот сектор и поощрять внедрение новых технологий в виноделии, – написал он.

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