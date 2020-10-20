Кику: Правительство сделает всё возможное, чтобы обеспечить граждан питьевой водой

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня встречу с примарами населённых пунктов Ниспоренского района, а также с представителями профильных министерств и агентств, в ходе которой обсуждалась возможность завершения проектов, начатых в регионе.

В частности, речь идет о водоснабжении населённых пунктов. Данные проекты ранее были запущены при финансовой поддержке Национального экологического фонда и Агентства по развитию, но не были завершены из-за отсутствия финансирования.

– Мы больше не живем в реалиях 30-летней давности, когда было естественным ходить за водой к колодцу. Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить граждан питьевой водой. Я с оптимизмом смотрю на возможность привлечения инвестиций партнеров по развитию. Если мы сейчас не инвестируем и не завершим ранее запущенные проекты, то они будут потеряны, – сказал премьер-министр.

Вместительность очистных сооружений в Ниспоренах в два раза больше, чем используется сейчас. Чтобы использовать весь их потенциал, необходимы инвестиции в размере 1,9 млн евро. Тогда большая часть населения будет подключена к услуге. Ион Кику распорядился, чтобы эти и другие текущие проекты были проанализированы совместно со специалистами Министерства сельского хозяйства и регионального развития в приоритетном порядке, а также были выполнены необходимые работы.

– Вода – серьезная проблема для Республики Молдова. Мы не говорим здесь о расходах на комфорт. Речь идет об элементарных потребностях граждан. В сельской местности страны есть несколько проблем, но водоснабжение и канализация являются приоритетными. Правительство сделает всё возможное, чтобы решить их, – уверил глава кабмина.

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