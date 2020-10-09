Кику поздравил сотрудников ГП “Почта Молдовы” с их профессиональным праздником

Кику поздравил сотрудников ГП “Почта Молдовы” с их профессиональным праздником

Ион Кику от имени Правительства РМ и от себя лично поздравил всех сотрудников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданность делу и профессионализм. Премьер-министр пожелал почтовым работникам здоровья, новых достижений и успехов во всём. 

– ГП “Почта Молдовы” обладает самой крупной национальной сетью почтовых отделений, которая охватывает всю городскую и сельскую местность страны. Всего насчитывается более 1 245 почтовых отделений, а штат сотрудников составляет 5 500 человек. Таким образом, предприятие играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, – подчеркнул глава кабмина.

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