Кику – послу Румынии: Отношения между нашими странами должны строиться на взаимном уважении. Вмешательство во внутренние дела недопустимо

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Молдова и Румыния являются независимыми государствами, и отношения между ними должны строиться на основании взаимного уважения, а политическое вмешательство во внутренние дела недопустимо. Об этом сегодня говорил премьер-министр РМ Ион Кику на встрече с послом Румынии в нашей стране Даниелом Ионицей. Глава правительства выразил в его лице благодарность всему румынскому народу за оказанную во время пандемии безвозмездную помощь на основании дружбы, которая сложилась между жителями двух берегов Прута.

Стороны обсудили стратегическое партнерство, установившееся между Молдовой и Румынией. Ион Кику выразил надежду на углубление этих связей. Вместе с тем, он подчеркнул, что оба государства являются независимыми и должны уважать это, не допуская политического вмешательства во внутренние дела той или иной страны.

– Выразил мнение, что действия, основанные на политических предпочтениях партий, которые на данный момент находятся у власти в Бухаресте или в Кишиневе, тем более публичные оценки серьезности или деятельности того или иного правительства, неуместны в отношениях и диалоге между двумя дружественными государствами. И Республике Молдова, и Румынии еще многое предстоит сделать для того, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Особенно это касается борьбы с коррупцией, которая сильно затрагивает наших соотечественников, на что обращают внимание и международные специализированные организации, аккредитованные в обеих столицах послы, ЕС и так далее, – отметил Кику. Премьер-министр также подчеркнул, что сожалеет, что его комментарий на странице в соцсети был необоснованно и ошибочно расценен как очерняющий Румынию. Кику отметил, что он уважает румынский народ, который, как и народ Молдовы, заслуживает лучшей жизни. – В то же время считаю, что государственные чиновники обеих стран должны заниматься решением проблем в собственном государстве, – добавил он. Ион Кику поблагодарил посла за оказываемую Молдове помощь в процессе евроинтеграции и подчеркнул, что власти РМ представляют данные о зарегистрированных прогрессах и/или недочетах в этом направлении исключительно европейским структурам. Они же дают оценку руководству нашей страны за проделанную работу. В конце встречи была подтверждена готовность обеих стран к углублению двусторонних дружественных отношений на основе взаимного уважения. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.