Кику – послу РФ: Россия остаётся важным партнёром Молдовы!

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня встречу с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым. Стороны обсудили ряд важных вопросов.

В частности, глава правительства поблагодарил своего собеседника за оказанную Российской Федерацией финансовую помощь в различных областях, в том числе за поддержку фермеров, пострадавших от засухи. Говорилось о продлении многих двусторонних соглашений, в том числе договора о поставках газа в Молдову в будущем году.

Еще одной темой стал режим беспошлинного экспорта молдавских товаров на российский рынок, срок которого истекает 1 января. Стороны обменялись мнениями и об эпидемиологической ситуации.

Олег Васнецов подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в консолидации торгово-экономических отношений двух стран. Особо была подчеркнута важность заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в формате онлайн завтра, 4 декабря. Глава правительства заверил российского посла в том, что РФ остается важным партнером нашей страны.

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