Кику посетил посольство Молдовы в Беларуси

Кику посетил посольство Молдовы в Беларуси

Премьер-министр РМ посетил сегодня посольство Республики Молдова в Минске. Глава правительства ознакомился с деятельностью нашей дипломатической миссии в Беларуси, в особенности в том, что касается предпринимаемых усилий для освоения торгово-экономического и инвестиционного потенциала.  

Премьер рассказал об инициативе по индустриализации Молдовы путем создания промышленных платформ в районах страны и отметил важность сотрудничества с инвесторами. Кику также подчеркнул необходимость привлечения иностранных производителей и предпринимателей в нашу республику. В связи с этим он попросил сотрудников посольства в Минске активно продвигать инвестиционные возможности, предлагаемые Молдовой.

Ион Кику также посетил место, где планируется строительство нового здания посольства Молдовы в Беларуси.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md