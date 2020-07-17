Кику посетил посольство Молдовы в Беларуси

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Премьер-министр РМ посетил сегодня посольство Республики Молдова в Минске. Глава правительства ознакомился с деятельностью нашей дипломатической миссии в Беларуси, в особенности в том, что касается предпринимаемых усилий для освоения торгово-экономического и инвестиционного потенциала.

Премьер рассказал об инициативе по индустриализации Молдовы путем создания промышленных платформ в районах страны и отметил важность сотрудничества с инвесторами. Кику также подчеркнул необходимость привлечения иностранных производителей и предпринимателей в нашу республику. В связи с этим он попросил сотрудников посольства в Минске активно продвигать инвестиционные возможности, предлагаемые Молдовой.

Ион Кику также посетил место, где планируется строительство нового здания посольства Молдовы в Беларуси.

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