Кику поручил ускорить процесс создания промышленных платформ в районах страны

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Премьер-министр Ион Кику провел накануне заседание с ответственными лицами в правительстве по вопросу создания 16 мультифункциональных промышленных платформ в районах страны. Глава правительства поручил ускорить процесс подключения индустриальных зон к сетям инфраструктуры и внедрение мер по привлечению инвесторов в эти регионы.

– Правительство выделило 50 млн леев на создание промышленных платформы. На этом этапе определены участки. Составьте планы действий для технической подготовки каждой индустриальной платформы, чтобы мы продвинулись в этом направлении, – сказал Кику.

Премьер подчеркнул важность активного участия в продвижении данных платформ Агентства по инвестициям, коммерческих бюро, послов РМ за границей, а также аккредитованных в нашей стране дипломатов. Было принято решение о создании смешанной группы, в которую войдут специалисты многих ведомств. Они составят план действий и будут следить за его исполнением.

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