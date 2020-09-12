Кику: Популизм хуже вируса и засухи. Этот парламент должен быть распущен!

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Глава правительства прокомментировал первое в осенней сессии заседание законодательного органа. Поведение на нём представителей оппозиции его возмутило.

Популизм хуже вируса и засухи. Ответственные люди остались в меньшинстве в этом законодательном органе. Этот парламент должен быть распущен как можно скорее, – отметил он на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что ранее Игорь Додон заявлял, что процессы для скорейшего роспуска парламента и проведения сразу после президентских выборов досрочных парламентских должны быть запущены в ближайшие недели.

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