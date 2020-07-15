Кику попросил министров подготовить нормативно-правовую базу для повышения зарплат медработникам

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В предстоящий период правительство должно обеспечить выполнение положений четырёх социальных законов, за которые оно взяло на себя ответственность перед парламентом и которые вступили в силу 14 июля. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. Кроме того, он попросил министров подготовить нормативно-правовую базу, необходимую для реализации проекта повышения заработной платы медработникам, а также выделения единовременной помощи пенсионерам.

– Выполнения всех этих проектов ждут граждане и экономические агенты, – отметил Кику.

Стоит отметить, что социальные законы, за которые взяло на себя ответственность правительство, предполагают помощь примерно для миллиона граждан, среди которых пенсионеры, сотрудники медицинской системы, сельхозпроизводители, предприниматели, семьи полицейских и военных, родственники скончавшихся от коронавируса врачей. Так, зарплаты более 40 тысяч медработников удвоятся в несколько этапов. Кроме того, бенефициары пенсий и социальных пособий, размер которых не превышает 3 000 леев, получат единовременную помощь – 700 леев, передаёт ntv.md.

Помощь от государства предоставят также экономическим агентам. Так, правительство выделит 100 млн леев в Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности, а 50 млн леев – в Фонда гарантирования кредитов для малых и средних предприятий. Ещё 20 млн леев будет выделено для госпрограммы “Первый дом”, предназначенной для сотрудников силовых структур.

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