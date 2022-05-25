Кику поддержал Додона: Вчера прокуроры использовали старую практику телевизионной юстиции

Бывший премьер-министр страны выступил в поддержку пятого президента Молдовы Игоря Додона и его семьи.

– У Игоря Додона и его супруги красивая семья, очень хорошие дети. Выражаем им нашу поддержку в этот трудный период. Господин Додон и его семья – граждане Республики Молдова, и это государство обязано уважать их права, как и остальных граждан. То, как вчера действовали прокуроры, используя старую практику телевизионной юстиции, говорит о том, что государство не хочет защищать их права. Это всегда очень плохо заканчивается, в том числе для власть имущих. Надеемся, что экс-президент страны сможет доказать свою невиновность, а наше государство предоставит ему возможность защищаться, – отметил Ион Кику.