Кику озвучил решения для фермеров и призвал их не позволять манипулировать собой

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Премьер-министр Ион Кику провел накануне очередной раунд переговоров с представителями аграрного сектора. Стороны обсудили действия, которые будут предприняты правительством для преодоления кризиса в данной отрасли.

Кику рассказал, что сегодня будет утвержден проект, который предусматривает внесение изменений и упрощение Регламента о субсидировании сельхозпроизводителей. Также будут выделены еще 100 млн леев аграриям, чтобы компенсировать потери урожая первой группы. Премьер призвал фермеров подавать документы на получение помощи в размере 1500 леев за каждый пересеянный гектар.

– Правительство расширит программу субсидирования процентных ставок по кредитам для фермеров. Также мы введем мораторий до конца года на налоговые проверки сельскохозяйственных предприятий. Достигнуто соглашение и о реэшелонировании кредитов, взятых для приобретения техники, – рассказал премьер.

В заключение он призвал аграриев не позволять манипулировать собой политикам, которые, прикрываясь лживой заботой об интересах сельхозпроизводителей, на самом деле хотят лишь дестабилизировать ситуацию и заблокировать переговоры последних с правительством.

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