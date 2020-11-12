Кику отправился с визитом в Каларашский район (ВИДЕО)

Кику отправился с визитом в Каларашский район (ВИДЕО)
Премьер-министр РМ Ион Кику совершает сегодня визит в Каларашский район. Глава правительства проинспектировал ход ремонта участка дороги в селе Питушка и побеседовал с членами местного совета о проблемах, с которыми они сталкиваются. 

Посетил Кику и теплицы, в которых выращивают клубнику, в Вэрзэрештий Ной. Они располагают холодильником, купленным за счёт выделенных из государственного бюджета средств в размере 1,5 миллионов леев.
Ион Кику подчеркнул, что для дальнейшего развития региона необходимо восстановление местной дороги Вэрзэрешть-Питушка.

– Зимой главной дорогой сложно пользоваться, поэтому мы инвестируем в её ремонт. Таким образом мы, с одной стороны, обеспечим связь между двумя населёнными пунктами, а с другой это станет импульсом для развития экономики, – отметил премьер. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md