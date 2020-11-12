Кику отправился с визитом в Каларашский район (ВИДЕО)

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Премьер-министр РМ Ион Кику совершает сегодня визит в Каларашский район. Глава правительства проинспектировал ход ремонта участка дороги в селе Питушка и побеседовал с членами местного совета о проблемах, с которыми они сталкиваются.

Посетил Кику и теплицы, в которых выращивают клубнику, в Вэрзэрештий Ной. Они располагают холодильником, купленным за счёт выделенных из государственного бюджета средств в размере 1,5 миллионов леев.

Ион Кику подчеркнул, что для дальнейшего развития региона необходимо восстановление местной дороги Вэрзэрешть-Питушка.

– Зимой главной дорогой сложно пользоваться, поэтому мы инвестируем в её ремонт. Таким образом мы, с одной стороны, обеспечим связь между двумя населёнными пунктами, а с другой это станет импульсом для развития экономики, – отметил премьер.

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